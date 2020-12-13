13 Aralık 2020 Pazar
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.371 1.28 EURO 9,5120 -0.84
USD 7,8500 -0.51 ALTIN 463,750 -0.45
CANLI BORSA
TÜMÜ

Afrika kıtasında Kovid-19 vaka sayısı 2 milyon 376 bini aştı

AA |  13 Aralık 2020 Pazar - 8:35 | Son Güncelleme : 13 12 2020 - 8:35

Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 2 milyon 376 bini geçti.


Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre,  kıta genelinde virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 18 bin 132 artarak 2  milyon 376 bin 805 oldu.
 
Salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 326 artışla 55 bin  82'ye yükseldi.
 
Kıtada, Kovid-19 kaynaklı en fazla can kaybı 23 bin 106 ölümle Güney  Afrika'da kayda geçti. Mısır'da 6 bin 898, Fas'ta ise 6 bin 589 kişi hayatını  kaybetti.
 
Seyşeller ve Eritre'de ölüm rapor edilmedi.
 
Güney Afrika'da vaka sayısı 852 bin 965'e çıktı. Bu ülkeyi 397 bin 597  vakayla Fas, 121 bin 89 vakayla  Mısır izledi.
 
Afrika'da Kovid-19 tespit edilen 2  milyon 14 bin 826 kişi iyileşti.
 
  
 

ETİKETLER

corona korona afrika
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.