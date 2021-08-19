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Afrika'daki 4 ülkede son 6 ayda 85 milyon siber saldırı yapıldı

AA |  19 Ağustos 2021 Perşembe - 13:55 | Son Güncelleme : 19 08 2021 - 13:55

Afrika ülkelerinden Kenya, Etiyopya, Güney Afrika Cumhuriyeti ve Nijerya'da son 6 ayda 85 milyon siber saldırının tespit edildiği bildirildi.


Uluslararası siber güvenlik şirketi Kaspersky tarafından yapılan araştırmaya göre, siber saldırılar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde artış gösterdi.
 
Söz konusu 4 ülkede son 6 ayda 85 milyon siber saldırı gerçekleştirilirken, en fazla saldırı Güney Afrika Cumhuriyeti'nde düzenlendi.
 
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde 32 milyon, Kenya'da 28 milyon, Nijerya'da 17 milyon ve Etiyopya'da 8 milyon siber saldırı tespit edildi.
 
Siber saldırıların farklı cihazlar ve internet bağlantıları üzerinden yapıldığı aktarıldı.
 

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