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Afrika'da son 24 saatte 20 bine yakın Kovid-19 vakası tespit edildi

AA |  10 Temmuz 2020 Cuma - 21:58 | Son Güncelleme : 10 07 2020 - 21:58

Afrika kıtasında, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 545 bin 63'e yükseldi.


Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel  verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, kıta genelinde virüs  bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 19 bin 171 artarak 545 bin 63'e ulaştı.
 
Salgın nedeniyle ölenlerin sayısı ise son 24 saatte 230 artışla 12 bin  500'e çıktı.
 
Kovid-19 kaynaklı bugüne kadar en fazla can kaybı 3 bin 720 ölümle  Güney Afrika'da görülürken Mısır'da 3 bin 617, Cezayir'de 988 kişi hayatını  kaybetti.
 
Salgının başından bu yana Güney Afrika ülkesi Lesotho'da ilk kez ölüm  vakası yaşanırken Seyşeller, Eritre, Uganda ve Namibya'da şu ana kadar ölüm rapor  edilmedi.
 
Güney Afrika'da vaka sayısı 238 bini aştı, bu ülkeyi 79 bin 254 vaka  ile Mısır, 30 bin 748 vaka ile Nijerya izledi.
 
Afrika’da iyileşen hasta sayısı da 265 bini geçti.
 

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