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Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 70 bini aştı

AA |  13 Ağustos 2020 Perşembe - 8:40 | Son Güncelleme : 13 08 2020 - 8:40

Afrika kıtasında, yeni tip corona virüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 1 milyon 78 bin 301'e yükseldi.


Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel  verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, son 24 saatte kıta  genelinde virüs bulaşan kişi sayısı 9 bin 208 artarak 1 milyon 78 bin 301  oldu.
 
Salgın nedeniyle ölenlerin sayısı ise 410 artışla 24 bin 322'ye  ulaştı.
 
Bugüne kadar Kovid-19 kaynaklı en fazla can kaybı, 11 bin 10 ölümle  Güney Afrika, 5 bin 85 ölümle Mısır ve 1333 ölümle Cezayir'de görüldü.
 
Morityus'ta aktif Kovid-19 vakası kalmazken, Seyşeller ve Eritre'de şu  ana kadar ölüm rapor edilmedi.
 
Güney Afrika'da vaka sayısı 568 bin 919 oldu, bu ülkeyi 95 bin 963  vaka ile Mısır ve 47 bin 743 vaka ile Nijerya izledi.
 
Afrika'da, virüse yakalanan 772 bin 365 kişi ise hastalığı yendi.
 

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