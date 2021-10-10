Afrika'da hava kirliliği, 2019'da 1 milyondan fazla kişinin ölümüne neden oldu

Araştırmada, dış hava kirliliğine bağlı ölümlerde görülen artışın en tedirgin edici bulgu olduğu ifade edilerek kıtadaki kentleşmeyle bu rakamın katlanarak büyüme riski bulunduğu belirtildi.

Hem sanayileşme hem de kentleşmeden ötürü fosil yakıt kullanımının arttığına dikkat çekilen çalışmada, 2100 itibarıyla kıta nüfusunun 3 kat artarak 1,3 milyardan 4,3 milyara çıkmasının beklendiği kaydedildi.

Öte yandan hava kirliliğine bağlı ölümlerin şu anda AIDS 'ten sonra en fazla ölüme yol açan ikinci ölüm nedeni olduğuna vurgu yapıldı.

Araştırmada, AIDS ve sıtma gibi hastalıklardan ötürü ölümlerin azaldığı kıtada, "bulaşıcı" hastalıklardan "bulaşıcı olmayan" hastalıklara doğru bir epidemiyolojik geçişin olduğu vurgulandı.