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Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu aşka geldi! Öpmelere doyamadılar
Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu, işlerindeki yoğunluğun azalması ile kısa süreliğine tatile çıktı. Havuzda sarmaş dolaş gün batımı manzarasını seyreden genç aşıklar, birbirlerini öpmeye doyamadı.
Meslektaşı Mert Yazıcıoğlu ile mutlu bir birliktelik sürdüren ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu önceki gün, sevgilisiyle objektiflere takıldı. Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu, işlerindeki yoğunluğun azalması ile kısa süreliğine tatile çıktı.