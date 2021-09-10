Afra Saraçoğlu parayı değil tiyatroyu seçti! İşte yeni projesi...

Dijital platformda yayınlanan Yeşilçam dizisiyle adından sıkça söz ettiren Afra Saraçoğlu'na teklif yağıyor. Yeni sezon öncesi Türkiye’nin en büyük yapım şirketlerinden yedi ayrı dizi için başrol teklifi alan Saraçoğlu, uzun süre düşündükten sonra hepsine 'hayır' dedi.

BKM’den O3 Medya’ya, Gold Film’den Ay Yapım ’a, farklı yapım şirketlerinin iddialı dizi leri için gelen teklifleri reddeden Afra Saraçoğlu, DasDas’ın yeni oyununda rol almak için el sıkıştı. Hürriyet gazetesinden Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; 23 yaşındaki Saraçoğlu, Mert Fırat’ın yöneteceği oyunla bu sezon sadece tiyatro sahnesinde hayranlarıyla buluşacak.

REDDETTİĞİ DİZİLER

En son 'Yeşilçam' dizisinde Çağatay Ulusoy ile başrolde yer alan Saraçoğlu’nun reddettiği diziler arasında; 'Üç Kuruş', 'El Kızı', 'İntiba', 'Destan', 'İyi Adamın 10 Günü', 'Kanunsuz Topraklar' gibi yeni sezonun iddialı yapımları var.

Televizyonda başrol oynayarak bir sezon boyunca kazanabileceği yüksek meblağı elinin tersiyle iten güzel oyuncu, “Önce kariyerim” diyerek rüştünü tiyatro sahnesinde ispatlamak istiyor.