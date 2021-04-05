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Afra Saraçoğlu: Maddi sıkıntı beni erken olgunlaştırdı
Son dönemde yıldızı parlayan genç oyuncular arasında yer alan Afra Saraçoğlu, yaptığı açıklamada, "Sektöre ilk girdiğimde beni en çok zorlayan maddi sıkıntı olmuştu. Tek gelirim oyunculuktu. Bu beni duygusal olarak daha güçlü bir insan haline getirdi diyebilirim. Bazı şeyleri erken yaşamak aslında kişisel gelişim için daha iyi oluyor. Erken olgunlaşıyorsun, olaylara farklı gözden bakıyorsun" ifadelerini kullandı.
Son dönemde Fazilet Hanım ve Kızları, Kardeş Çocukları, Öğretmen dizilerinde rol alan Afra Saraçoğlu All dergisine konuştu.
İşte şu sıralar Yeşilçam dizisinin heyecanını yaşayan Saraçoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar...
İşte şu sıralar Yeşilçam dizisinin heyecanını yaşayan Saraçoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar...