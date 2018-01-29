29 Ocak 2018 Pazartesi
İSTANBUL 
8°C / 5°C
GALERİ VİDEO
BIST 120.809 0.09 EURO 4,6740 0.25
USD 3,7780 0.68 ALTIN 163,350 0.31
CANLI BORSA
TÜMÜ

Afganistan terör kıskacında!

AA |  29 Ocak 2018 Pazartesi - 16:12 | Son Güncelleme : 29 01 2018 - 16:12

Afganistan'da terör olaylarındaki ciddi artış nedeniyle son bir ayda Taliban ve DEAŞ saldırılarında çoğunluğu sivil 282 kişi hayatını kaybetti, 500'den fazla kişi yaralandı.


Yaklaşık 40 yıldır işgal, iç savaş ve terör olaylarının devam ettiği  Afganistan'da son bir ayda terör saldırılarında artış yaşandı. Saldırılarda en  fazla başkent Kabil hedef seçildi.
 
Taliban ve DEAŞ'ın son bir ayda ülke genelinde düzenlediği 22 terör  saldırısında çoğunluğu sivil toplamda 282 kişi yaşamını yitirdi, 500'den fazla  kişi yaralandı.
 
Hem Taliban hem DEAŞ'a karşı mücadele eden, terörün kıskacındaki  ülkede son bir aydaki ilk büyük saldırı 28 Aralık 2017'de başkent Kabil'de  yaşandı. Şiilere ait bir kültürü merkezine yapılan saldırıda 41 kişi öldü, 80  kişi yaralandı. Saldırının sorumluluğunu DEAŞ terör örgütü üstlendi.
 
Bu saldırıdan kısa bir süre sonra 4 Ocak'ta yine Kabil'de polisi hedef  alan intihar saldırısında 13 polis hayatını kaybetti.
 
Ülkedeki güvenlik sorunun ciddi boyutlara ulaştığını gösteren saldırı  ise 20 Ocak'ta yine başkentte, ülkenin en güvenli otellerinden bir olarak  gösterilen Intercontinental'de meydana geldi. Otelin içine giren 5 Taliban  militanı ile güvenlik güçleri arasındaki çatışma 12 saatten fazla sürdü.  Saldırıda 14'ü yabancı 22 kişi hayatını kaybetti.
 
Bu saldırıdan bir gün sonra Balh ve Herat vilayetlerinde yaşanan iki  ayrı saldırıda 17'si yerel polis, 12'si sivil olmak üzere 29 kişi yaşamını  yitirdi.
 
En kanlı terör saldırılarından biri
 
Kabil geçen cumartesi de ülkenin en kanlı terör saldırılarından birine  sahne oldu.
 
Eski İçişleri Bakanlığı binası yakınında ambulansla gerçekleştirilen  intihar saldırısında 103 kişi öldü, 250'den fazla kişi yaralandı. Saldırının  şiddetinden dolayı ölenlerin büyük çoğunluğunun kimlik tespiti halen yapılamadı.
 
Otel ve eski İçişleri Bakanlığı yakınındaki saldırıların sorumluluğunu  Taliban üstlendi. 
 
Ülkedeki son saldırı ise bu sabah Kabil'in batısındaki bir askeri üsse  düzenlendi. Sorumluluğunu DEAŞ'ın üstlendiği saldırıda 11 Afgan askeri öldü, 10  asker ise yaralandı.
 
Hastaneler doldu
 
Artan terör olayları nedeniyle hastanelerde yer kalmadı.
 
Öyle ki Kabil'deki ambulanslı intihar saldırısında yaralıların birçoğu  yer olmaması nedeniyle Emergency hastanesinin bahçesinde tedavi edildi.
 
Artan saldırılar nedeniyle hükümet eleştirilerin odağında
 
Bu arada merkezi hükümetin Kabil'de güvenliği sağlayamaması  tartışmaları da beraberinde getirdi.
 
Eleştiri oklarının yöneltildiği ve istifaları istenen İçişleri Bakanı  Veyis Barmak ve Afgan İstihbarat Başkanı Muhammed Masum Stanikzayi dün basın  toplantısında kendilerini savunmak zorunda kaldı.
 
Stanikzayi, "İstifa etmemiz sorunu çözecekse görevimden ayrılmaya  hazırım ancak bu Afganistan'daki güvenlik sorununu çözmez." dedi.
 
Saldırıların hedefinde Kabil var
 
Ülkede güvenlik boşluğu nedeniyle her gün yüzlerce Afgan evlerini terk  ederek "güvenli liman" olarak gördükleri Kabil'e göç ediyor.
 
Şehrin nüfusu son yıllarda hızlı artışla 5 milyonu aştı ancak terör  saldırılarının Kabil'i de güvenli yer olmaktan çıkardığı dikkati çekiyor.
 
Afganistan İçişleri Bakanlığı verilerine göre, ülkede son bir ayda 22  terör olayından 5'i Kabil'de yaşandı. Kabil'de bu ay içinde yaşanan 5 ayrı  saldırıda çoğunluğu sivil olmak üzere 149 kişi yaşamını yitirdi ve 300'den fazla  kişi de yaralandı. Kabil'deki son 5 saldırıdan dördünü Taliban, birini DEAŞ  üstlendi.
 
Taliban ve DEAŞ "kolay hedeflere" yöneldi
 
Afganistan'daki terör olaylarında yöntem ve hedef seçiminde  değişiklikler olduğu, sivillere yönelik saldırıların artığı gözleniyor. Hem  Taliban hem de DEAŞ askeri bölgeler yerine sivillerin bulunduğu "kolay hedeflere"  saldırıyor.
 
Uzmanlar, her iki örgütün de başarı şansı yüksek "kolay hedeflere"  yönelik saldırılar sayesinde "güçlüyüz" mesajı vermeye çalıştığını belirtiyor.
 
Başkent Kabil'de yaşanan son iki saldırı da bu tezi doğruluyor. Bu  noktada, 125 kişinin öldüğü Intercontinental otele yönelik saldırı ile eski  İçişileri Bakanlığı yakınındaki ambulanslı intihar saldırısında ölenlerin büyük  bir bölümünün sivillerden oluştuğuna işaret ediliyor.
 
İçişleri Bakanlığının verilerine göre, otel saldırısında ölen 22  kişiden 4'ünün güvenlik görevlisi, diğerlerinin ise otel müşterisi olduğu  açıklandı. Eski İçişleri Bakanlığı saldırısının ise bakanlığa evrak işi için  gelenlerin oluşturduğu kuyruk yakında meydana geldiği ve hayatını kaybedenlerin  tamamına yakının sivil olduğu kaydedildi.
 
Saldırıya ilişkin hem sosyal medyada hem de basında yer alan  fotoğraflar da bu bilgiyi destekliyor.
 
Birleşmiş Milletler'in raporuna göre, sivil kayıplarda her geçen yıl  artışın yaşandığı Afganistan'da Ocak-Eylül 2017 dönemindeki saldırılarda 2 bin  640 sivil öldü, 5 bin 379 sivil yaralandı. Raporda, sivil kayıpların yüzde 80'e  yakınının Taliban ve DEAŞ saldırılarında yaşamlarını yitirdiğine vurgu  yapılmıştı.
 
  
 
  

ETİKETLER

afganistan terör taliban daeş saldırı
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.