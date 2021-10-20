Afganistan krizi kapıda! Daha geniş bir göç dalgası her an patlayabilir

Taliban’ın ülke yönetimini ele geçirdiği Afganistan’da sular durulmuyor. Tüm dünya ülkeden gelen sıcak haberleri takip ederken, özellikle göç krizi endişelere neden oluyor. IMF, Afganistan’da ekonomik küçülme yaşanacağını, bunun da Türkiye dahil bölge ülkeleri açısından bir mülteci krizine neden olabileceğini açıkladı.

Uluslararası Para Fonu (IMF) Afganistan ’da Taliban iktidarı altında yaşanabilecek ciddi ekonomik sıkıntılara ve mülteci krizinin daha geniş bölgeye sıçrayabileceği uyarısında bulundu.

Afganistan ekonomisinde yüzde 30’a varan bir küçülme yaşanacağı vurgulanan “Ortadoğu ve Orta Asya’ya ilişkin Bölgesel Ekonomik Görünüm Raporu”nda, bu durumun, komşu ülkeler Türkiye ve Avrupa ’ya yönelik sığınmacı sayısında ciddi bir artış yaratabileceği ifade edildi.

“EKONOMİ CİDDİ KRİZLERLE KARŞI KARŞIYA”

Söz konusu raporda, ayrıca Taliban’ın iktidara gelmesinin ardından insani yardım dışındaki yardımların kesildiği ve yabancı varlıkların da büyük oranda dondurulduğu hatırlatıldı, Afganistan’ın yardıma dayalı ekonomisinin “ciddi mali ve ödemeler dengesi krizleriyle” karşı karşıya olduğu da vurgulandı.

“SOSYAL GERİLİME NEDEN OLABİLİR”

Raporda, ülkedeki ekonomik şartların yoksulluk ve hatta insani krize neden olabileceği de belirtilirken, “Büyük çaptaki bir sığınmacı akını, sığınmacıları ağırlayan ülkelerde kamu kaynaklarına ağır bir yük getirebileceği gibi işgücü piyasalarındaki baskıyı artırabilir ve sosyal gerilimlere neden olabilir” ifadeleri kullanıldı. Raporda, uluslararası toplumun söz konusu ülkelere yardımcı olması gerektiği de belirtildi.

TEMSİLCİ İSTİFA ETTİ

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD’nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad’ın istifa ettiğini, yerine yardımcısı Thomas West’in atandığını açıkladı.

Blinken, yaptığı açıklamada, “Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad görevinden ayrılıyor. Amerikan halkına onlarca yıllık hizmeti için minnettarlığımı sunuyorum. Daha önce Özel Temsilci Yardımcısı olarak görev yapan Thomas West, Afganistan Özel Temsilcisi olacak” ifadelerini kullandı. Başkan Joe Biden’ın Başkan Yardımcılığı yaptığı dönemde ulusal güvenlik ekibinde yer alan West’in, Afganistan’la ilgili diplomatik çabalara öncülük edeceğini belirtti.

Eski ABD Başkanı Donald Trump tarafından Afganistan Özel Temsilciliği/ne getirilen Halilzad, ABD’nin Taliban’la müzakerelerinde önemli rol oynamıştı. (Milliyet)