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Afganistan'ın başkenti Kabil'deki havalimanında çatışma çıktı! ABD ve Alman askerleri...

23 Ağustos 2021 Pazartesi - 8:45 | Son Güncelleme : 23 08 2021 - 8:45

Taliban'ın kontrolü ele geçirdiği Afganistan'ın Kabil Havalimanı'nda çatışma çıktı. ABD ve Alman kuvvetlerinin de havaalanındaki çatışmalara dahil olduğu öğrenildi.


Kaos ve izdihamın devam ettiği Afganistan'ın başkenti Kabil'deki havalimanında bu sabah uluslararası güçlerin de dahil olduğu bir silahlı çatışma yaşandı.
 
Alman ordusu, Kabil Havalimanı'nın Kuzey Kapısı'ndaki çatışmada Afgan askerleriyle bilinmeyen saldırganların birbirlerine ateş açtığını duyurdu.
 
Bir Afgan askerinin öldüğü, üçünün yaralandığı çatışmaya ABD ve Alman askerleri de katıldı.

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Afganistan Kabil taliban
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