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Afganistan'ın başkenti Kabil'de ölüm kalım mücadelesi! Almanya dev askeri uçakla sadece 7 kişiyi tahliye etti...

AA |  17 Ağustos 2021 Salı - 12:43 | Son Güncelleme : 17 08 2021 - 12:43

Son dakika haberi... Almanya'nın, Afganistan'ın başkenti Kabil'e gönderdiği A400 tipi askeri kargo uçağına sadece 7 kişiyi almasına sosyal medyada büyük tepki gösterildi.


Almanya'nın tanınmış sanatçılarından Igor Levit, Twitter'dan yaptığı  açıklamada, "Bu felaket karşısında, uçağı insanlarla doldurmamak, kıyaslanamaz  bir şekilde insanlık dışı. Bu utanç verici. Savaşın ne olduğunu anlamayan  sorumlular. Söyleyecek söz bulamıyorum. Yedi kişi sadece yedi. Çünkü diğerleri  listede değildi." ifadelerini kullanarak Almanya'nın tahliye operasyonundaki  başarısızlığına tepki gösterdi.
 
Gazeteci Hasnain Kazim da "Merhaba Federal Ordu, inme şansınız olan  Kabil'den yedi, sadece yedi kişiyi mi kurtardınız? Listenizde sadece bu insanlar  olduğu için mi? Ciddi misiniz?" sorularını sorarak tahliye operasyonunu  eleştirdi.
 
 
Başka bir sosyal medya kullanıcısı da "Boş bir uçakta yedi kişi.  Diğerleri listede değildi. Avrupa Birliği'nin insanlığı budur. Bunlar sizin  Hristiyan değerlerinizdir." ifadelerine yer vererek sert tepki gösterdi.
 
Öte yanında Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Kabil'den  sadece 7 kişi tahliye edilebildiği ifade edilerek buna gerekçe olarak  havalimanına gelen yolların tehlikeli olması ve tahliye edilecek kişilerin  havalimanına ulaşamaması gösterildi.
 
 
Açıklamada, tahliyelerin devam etmesi için yoğun çaba harcanmaya devam  edileceği vurgulandı.
 
Alman yetkililerin tahliye operasyonu başarısızlığının ardından bir  sonraki uçakta 135 kişi kapasiteli A400 uçağına 200 kişi almayı hedeflediği  öğrenildi.

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