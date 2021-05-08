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Afganistan'ın başkenti Kabil'de iftar saatlerinde okul önünde bombalı saldırı: 25 ölü

AA |  08 Mayıs 2021 Cumartesi - 17:50 | Son Güncelleme : 08 05 2021 - 18:02

Gelen son dakika haberine göre; Afganistan'ın başkenti Kabil'de okulun önünde iftar saatlerinde düzenlenen bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 25 kişi hayatını kaybetti.


İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tarık Aryen, basına yaptığı açıklamada,  Kabil'in Daşt-i Barçi bölgesinde Seyid-ü Şüheda Okulu önünde bombalı saldırı  düzenlendiğini söyledi.
 
Saldırıda ilk belirlemelere göre 25 sivilin yaşamını yitirdiğini ifade  eden Aryen, 52 sivilin de yaralandığını, ölü sayısının artmasından endişe  edildiğini belirtti.
 
Görgü tanıkları ise saldırganın bomba yüklü araçla söz konusu okulun  giriş kapısını hedef aldığını, saldırıda 30'un üzerinde sivilin öldüğünü öne  sürdü.
 
Saldırının olduğu bölgeye giden tüm caddeler trafiğe kapatıldı.
 
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
 
Taliban ise saldırıyla bağlantılarının olmadığını ve saldırıyı  kınadıklarını açıkladı.
 

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