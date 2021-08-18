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Afganistan'dan kaçan Eşref Gani: Eğer ülkeden ayrılmasaydım...

18 Ağustos 2021 Çarşamba - 22:03 | Son Güncelleme : 18 08 2021 - 22:03

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ülkeden ayrılmasından sonra ilk kez mesaj yayınladı. Birleşik Arap Emirlikleri'nde bulunan Cumhurbaşkanı Gani Afganistan'ı kan dökülmesini engellemek için terk ettiğini söyledi.


Afganistan Cumnurbaşkanı Eşref Gani, eski bakanlar tarafından, Taliban güçleri 15 Ağustos Pazar günü Kabil'e girerken ülkeyi aniden terk ettiği için sert bir şekilde eleştirildi.
 
Yüklü miktarda para götürdüğü haberlerini yalanladı
 
Gani, Facebook hesabından bir video yayınladı. Ülkeden kan dökülmesini ve büyük bir felaketi engellemek için ayrılmak zorunda kaldığını söyledi.
 
Gani hakkındaki iddialara da cevap verdi, başkanlık sarayından ayrılırken yanında büyük miktarda para aldığı yönündeki haberleri yalanladı. (TRT Haber)

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Afganistan Eşref Gani Cumhurbaşkanı
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