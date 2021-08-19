Afganistan'dan dünyayı şok eden görüntüler! ABD Başkanı Biden'dan skandal cevap

Kabil Havaalanı'nda Taliban'dan kaçmak için kendilerini ABD askeri kargo uçağına bağlayan ve kalkıştan hemen sonra metrelerce yükseklikten yere düşerek can veren iki kişinin kimlikleri belli oldu. Talihsiz gençlerin ailesi basına konuştu. Dünyayı sarsan görüntülerin arkasından oldukça trajik bir hikaye çıktı. Öte yandan ABC News'tan George Stephanopoulos'a konuşan Biden, bu görüntüler hatırlatılarak sorulan soruya verdiği cevap ile tepkilerin hedefi oldu.

Taliban'dan kaçmak için ABD kargo uçağına kendilerini bağlayan 3 Afgan metrelerce yüksekten düşerek feci şekilde hayatlarını kaybetmişlerdi. Bu dehşet verici görüntüler günlerdir dünyanın bir numaralı gündemi...

ABD'nin bölgeden çekilmesiyle son bir haftada dehşet verici bir hızla kontrolü eline alan Taliban , pazar günü başkent Kabil'e girdi.

Ülkeyi terk etmek isteyenler günlerdir başkentteki havalimanına akın ediyor. Havalimanı trajik görüntülere sahne oldu.

Uçaklarda yer bulmaya çalışan pek çok kişi kapılar kapandıktan sonra bile uçaklara tırmanmaya çalıştı. Kendilerini uçağın tekerleğine bağlayan üç kişi kalkıştan hemen sonra uçaktan düştü ve feci şekilde can verdi.

Saniye saniye kaydedilen o anlar dünyanın gündemine bomba gibi düşmüştü. Bu görüntülerin arkasından oldukça trajik bir hikaye çıktı.

Uçaktan düşerek can veren iki kişinin kimlikleri belli oldu. İngiliz Mirror gazetesinin yerel kaynaklara dayandırdığı habere göre, feci şekilde can veren iki kişinin Kanada 'ya kaçmak umudu ile havalimanına giden 16 ve 17 yaşındaki kardeşler olduğu ortaya çıktı.

ÖLÜME GÖTÜREN SÖYLENTİ

Aynı habere göre, Sekiz kardeşin en büyüğü olan iki kardeş 20 bin kişinin Kanada ya da ABD'ye yerleştirileceğine dair bir söylenti duyduktan sonra havaalanına koştu.

Kardeşlerden bir tanesinin cansız bedenine ulaşıldı ve aileye teslim edildi. Ancak diğer kardeşin cansız bedenine hala ulaşılamadı.

Bir akraba, VICE'a Kabeer'i 'ölü ya da diri' bulmayı umduklarını çünkü bunun aileyi 'teselli edeceğini' söyledi.

Kardeşler hiçbir zaman Taliban yönetimi altında yaşamamıştı.

BIDEN'IN CEVABI TEPKİ ÇEKTİ

ABC News'tan George Stephanopoulos'a konuşan Biden ise bu görüntüler ile ilgili soruya verdiği cevap ile tepkilerin hedefi oldu.

Stephanopoulos'un uçaktan düşen Afganlara ait görüntüleri hatırlatması üzerine Biden araya girdi ve 'Bu günler önceydi' dedi.

Gazetecinin ısrarla 'bu durum hakkında ne düşündünüz' sorusuna ise Biden 'Kontrolü sağlamamız gerektiğini' yanıtını vermekle yetindi.

Biden'ın bu cevabı kısa sürede ülke gündemine otururken, özellikle sosyal medyada pek çok tepki mesajı yer aldı.

Öte yandan NATO Afganistan 'ın Kabil Havaalanı'nda Taliban'ın şehre girdiği gün olan pazar gününden beri 12 kişinin öldüğünü açıkladı.

Taliban yetkilisi Perşembe günü yaptığı açıklamada, ölümlerin ya silahlı yaralanmadan ya da izdihamlardan kaynaklandığını söyledi ve hala havalimanı kapılarındaki insanları, yasal seyahat haklarına sahip değillerse evlerine gitmeye çağırdı.,