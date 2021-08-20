Afganistan’daki görüntüler dehşete düşürmüştü! İşte ABD ile Türkiye’nin tahliye uçakları arasındaki fark

Afganistan’da yönetimin Taliban'a geçmesinin ardından binlerce sivil kentin dışarıya açılan tek kapısı olan havalimanına akın etti. Güvenlik noktalarını aşan yüzlerce Afgan, uçaklarla ülkeden çıkmak için canını tehlikeye attı. ABD Hava Kuvvetleri’ne ait kargo uçağının 640 siville havalanması en çok konuşulanlardan oldu. Kaan Temeltaş, CNN Türk canlı yayınında ABD tahliye uçağı ve Türkiye'nin tahliye uçağı arasındaki farka dikkat çekti.

ABD Hava Kuvvetleri’ne ait kargo uçağı Kabil'deki havalimanında bekleyen 640 siville havalanmıştı. Uçağın içinden çekilen kare ise dünyanın gündemine oturmuştu. Kalkan uçaklara tutunan 3 Afgan ise uçak havalandıktan sonra yere düşerek feci şekilde can verdi.

ABD TAHLİYE UÇAĞI İLE TÜRKİYE TAHLİYE UÇAĞI ARASINDAKİ FARK

Taliban'ın Kabil'de kontrolü sağlamasının ardından Türk Hava Kuvvetleri'ne ait nakliye uçağı da havalanmıştı. CNN TÜRK canlı yayında Kaan Temeltaş, ABD uçağı ve Türkiye uçağı arasındaki farka dikkat çekti.

Temeltaş, şu ifadeleri kullandı:

Şimdi farklı iki fotoğraf daha getireceğiz ekranlarınıza. Kabil'de Taliban 'dan kaçanların fotoğrafları... Zaten görüntüleri günlerdir ekranlara getiriyorduk. 640 kişi var bu noktada ama uçağın sınırı aslında çok daha düşük. Fakat Taliban'dan kaçan Afgan vatandaşları uçağa can havliyle bindiler. O uçağın dışında günlerdir ekranlarımıza getiriyoruz, uçağın peşinden koşan insanlar ya da uçağa tutunarak gitmeye çalışan insanlar... İşte o uçak bu uçak. İçi de bu halde.

Bu tarafta da Türkiye uçağı, vatandaşlarımızı tahliye ediyoruz o noktadan. Türkiye'nin tahliye uçağını ekrana getiriyoruz. Aslında burası da bir kargo uçağı. İki uçak arasında bir fark yok. Aradaki tek fark şu, burada tahliye uçaklarında yolculuklar için koltuklar konuldu. Ve tahliye olan vatandaşlar da koltuklarda yolculuklarını gerçekleştiriyorlar ama sol tarafta koltuk görmüyoruz. Bir tabir vardır 'iğne atsanız yere düşmez' diye gerçekten bu tabirin karşılığını bu fotoğrafta görüyoruz.