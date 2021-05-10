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Afganistan'da yolcu otobüsüne bombalı saldırı!

10 Mayıs 2021 Pazartesi - 10:53 | Son Güncelleme : 10 05 2021 - 10:53

Afganistan'ın Zabul vilayetinde yolcu otobüsünün geçişi sırasında yola tuzaklanan bombanın patlaması sonucu 11 kişi hayatını kaybetti, 28 kişi yaralandı.


Zabul Valiliği Sözcüsü Gül İslam Siyal, basına yaptığı açıklamada,  Zabul'un Şehri Safa ilçesinin Muska bölgesinde yola tuzaklanan bombanın,  sivilleri taşıyan yolcu otobüsünün bölgeden geçtiği sırada patlatıldığını  söyledi.
 
Saldırıda 11 kişinin yaşamını yitirdiğini, 28 kişinin yaralandığını  ifade eden Siyal, hayatını kaybedenler arasında çocukların da bulunduğunu  belirtti.
 
Afganistan İçişleri Bakanlığı, saldırıdan Taliban'ı sorumlu tuttu.
 
 Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
 
Öte yandan Taliban, Afganistan'da Ramazan Bayramı'nda 3 gün boyunca  ateşkes uygulayacağını açıkladı.
 
Afganistan hükümetine göre yaklaşık 10 gündür yabancı güçlerin  çekilmeye başlamasından bu yana ülkede şiddet olayları arttı.
 

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