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Afganistan’da üst düzey hükümet görevlisine suikast

DHA |  06 Ağustos 2021 Cuma - 14:28 | Son Güncelleme : 06 08 2021 - 14:28

Son dakika haberi... Afganistan İçişleri Bakanlığı, hükümetin Bilgi ve Medya Merkezi Direktörü Dawa Khan Menapal’in Kabil’de öldürüldüğünü duyurdu.


Afganistan İçişleri Bakanlığı’nın Facebook sayfasından yapılan açıklamada, hükümetin Bilgi ve Medya Merkezi (GMIC) Direktörü Dawa Khan Menapal’in bugün öğleden sonra Kabil’de öldürüldüğü bildirildi. 
 
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