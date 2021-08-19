Afganistan'da Taliban dehşeti! Pashtana Dorani'den yardım çığlığı: Beni bulurlarsa kurşunlayacaklar!

Son dakika haberi... Pazar günü başkent Kabil' girerek ülkenin yönetimini ele geçiren Taliban'ın ılımlı açıklamalarına rağmen pek çok kişi çareyi kaçmak veya saklanmakta buldu. O isimlerden birisi olan kadınların eğitim hakkı için savaşan 'Learn' isimli STK'yı kuran ve yöneten Pashtana Dorani, 'Beni bulurlarsa kurşunlayacaklar' sözleri ile ülkedeki son durumu gözler önüne serdi

Pazar günü başkent Kabil'e giren Taliban Afganistan 'ın kontrolünü fiilen ele geçirmiş durumda.

Taliban'ın 20 yıl sonra yeniden yönetime gelmesi ile ülkede radikal değişiklikler yaşanması bekleniyor.

Yeni dönemde kadınları nelerin beklediği ise tüm dünyanın korkuyla cevabını beklediği soruların başında geliyor.

Taliban'ın ılımlı açıklamalarına rağmen Afganistan'dan gelen bazı görüntüler durumun pek iç açıcı olmadığını gözler önüne seriyor.

Taliban'ın 10 gün içinde ülkeyi ele geçirmesi sonrası pek çok hükümet yetkilisi çareyi yurtdışına kaçmakta ya da saklanmakta buldu.

O isimlerden birisi de kadınların eğitim hakkı için savaşan 'Learn' isimli STK'yı kuran ve yöneten Pashtana Dorani.

Taliban'ın hedefi olduğunu belirten Dorani, adresinin deşifre olduğunu ve o günden beri başka bir lokasyonda saklandığını açıkladı.

iNews'a konuşan Dorani, 'Beni bulurlarsa kurşunlayacaklar' dedi. Dorani, 'Elbette sarsıldım ve korkuyorum. Ama yüzüme bir maske takıp savaşmaya devam etmek zorundayım' ifadelerini kullandı.

Ne kadar süre saklanacağı sorulduğunda Dorani, 'Dürüst olacağım, bu kimsenin bilebileceği bir şey değil. Sadece içgüdülerinle hareket etmelisin' dedi.

Learn'ün kız çocuklarının eğitimine devam etmesi için yollar aradığını belirten Dorani, 'Dünya kadın haklarını kabul etmesi, kızların eğitim haklarını kabul etmesi için Taliban'a baskı yapmalı' dedi.

Dorani, sözlerine şöyle devam etti;

'Ya Afganistan'ı kabul edecekler ya da ülkeyi bölecekler. Ya Afganistan'ın kadın olan yüzde 50'sini kabul ederler ya da bir kavgaya tutuştuklarını ve kadınların karşılık vereceğini anlamak zorunda kalırlar.'

TALİBAN’IN AFGANİSTAN’A HAKİM OLMA SÜRECİ

ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilme süreci başladı.

Anlaşma yabancı güçlere saldırmamasını öngörürken Taliban'ın Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemlerine dair hüküm getirmedi.

Afgan hükümetiyle Doha'daki müzakereleri devam ettiren Taliban, eş zamanlı şekilde, hazirandan bu yana şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeye, son bir ayda da vilayet merkezlerine hızla hakim oldu.

Başkent Kabil çevresini kuşatan Taliban, 15 Ağustos’ta Cumhurbaşkanı Eşref Gani’nin ülkeyi terk etmesinin ardından kenti çatışmasız şekilde kontrolüne aldı.