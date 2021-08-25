Afganistan'da Taliban'dan dünyayı dehşete düşüren infaz!

Ülkede kontrolü 20 yıl sonra yeniden ele geçiren Taliban'ın 'genel af' ilan etmesine rağmen ülkeden infaz görüntüleri gelmeye devam ediyor. Taliban militanlarının çocukları da öldürdüğünü belirten Afganistan eski İçişleri Bakanı, Twitter hesabından bu olaya dair fotoğraf paylaştı.

Afganistan'da 20 yıl sonra yönetimi fiilen devralan Taliban ılımlı açıklamalar yapsa da ülkeden Taliban'ın eski dönemini aratmayacak haberler gelmeye devam ediyor.

Afganistan eski İçişleri Bakanı Mesud Andarabi, Taliban'ın ülkedeki infazlara devam ettiğini ve kurbanlar arasında çocukların da olduğunu açıkladı.

Mart ayında eski Afganistan cumhurbaşkanı Eşref Ghani tarafından görevden alınan Mesud Andarabi, Twitter hesabı üzerinden öldürülmüş bir çocuğun fotoğrafını da paylaştı.

Andarabi tarafından yayınlanan bir başka görüntüde vücudu kanla kaplı ölü bir yaşlı adam görülüyor.

Eski bakan Taliban, Andarab'da haksız yere ev aramaları yapıyor, insanları sebepsiz yere yakalıyor ve masum vatandaşları öldürüyor. Sonuç olarak, insanlar hayatlarını, onurlarını, haysiyetlerini ve mallarını korumak için vahşete karşı çıkmak zorunda kaldılar' diyerek Taliban'a karşı olan direnişin artarak devam edeceğini savundu.

ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilme süreci başladı.

Anlaşma, yabancı güçlere saldırılmamasını öngörürken Taliban'ın Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemlerine dair hüküm getirmedi.

Afgan hükümetiyle Doha'daki müzakereleri devam ettiren Taliban, eş zamanlı şekilde, hazirandan bu yana şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeye, son bir ayda da vilayet merkezlerine hızla hakim oldu.

Başkent Kabil'i kuşatan Taliban, 15 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesinin ardından kenti çatışmasız şekilde kontrolüne aldı.