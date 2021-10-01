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Afganistan'da Taliban aracına bombalı saldırı

AA |  01 Ekim 2021 Cuma - 19:08 | Son Güncelleme : 01 10 2021 - 19:08

Afganistan'ın başkenti Kabil yakınlarındaki Pervan vilayetinde Taliban güçlerine ait bir araca yönelik bombalı saldırı düzenlendi.


Taliban Sözcüsünün Yardımcısı Bilal Kerimi, basına yaptığı açıklamada,  Pervan'ın merkezi Çarikar şehrinde Taliban güçlerine ait bir araca yönelik  bombalı saldırı düzenlendiğini söyledi.
 
Saldırının ardından bölgede saldırının faillerine yönelik operasyon  düzenlendiğini ifade eden Kerimi, operasyonda terör örgütü DEAŞ üyesi birkaç  kişinin öldürüldüğünü ve bazılarının da sağ yakalandığını belirtti.
 
Kerimi, bombalı saldırı ve operasyon sırasında çıkan çatışmada Taliban  mensuplarından da yaralananların olduğunu bildirdi.
 
Taliban'ın Afganistan'ı ele geçirmesinin ardından terör örgütü DEAŞ  saldırılarını artırdı.
 
DEAŞ'ın, Afganistan'daki kalesi olarak bilinen Celalabad'da 18 ve 19  Eylül'de düzenlediği bombalı saldırılarda 4 kişi hayatını kaybetmişti.
 
Diğer taraftan Taliban yetkilileri, DEAŞ'ın Afganistan için büyük bir  tehdit oluşturmadığını ve terör örgütlerinin ülkedeki faaliyetine izin  verilmeyeceğini açıklamıştı.

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