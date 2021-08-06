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Afganistan'da sıcak gelişme! Taliban orayı ele geçirdi

AA |  06 Ağustos 2021 Cuma - 20:23 | Son Güncelleme : 06 08 2021 - 20:29

Afgan hükümet güçleri, İran sınırındaki çatışmalarda ilk kez bir vilayet merkezinin kontrolünü, Taliban'a karşı kaybetti.


Nimruz Vali Yardımcısı Ruhgul Hayirzad, AA muhabirine yaptığı  açıklamada, militanların Nimruz vilayetinin merkezi Zaranc şehrine saldırı  düzenlediğini söyledi.
 
Hayirzad, saldırı sonucu Zaranc şehrinin tamamen militanların  kontrolüne geçtiğini belirtti.
 
Öte yandan Nimruz Milletvekili Gul Ahmet Nurzad da Taliban'ın Zaranc  şehrindeki tüm kamu binalarını kontrol ettiğini kaydetti.
 
Vilayet merkezinin çatışma yaşanmadan Taliban'a teslim edildiğini  ifade eden Nurzad, emniyet yetkililerinin umursamazlığı yüzünden Zaranc'ın  Taliban'ın eline geçtiğini kaydetti.
 
Nurzad, vilayet merkezinin yanı sıra Nimruz Havalimanı'nın da  Taliban'ın kontrolüne geçtiğini belirterek vilayet merkezinin Taliban kontrolüne  geçmesiyle yüzlerce ailenin İran'a geçmek için sınıra doğru ilerlediğini  sözlerine ekledi.
 
 Taliban'dan yapılan açıklamada ise Nimruz vilayetinin tamamen  kontrollerine geçtiği iddia edildi.
 
 Öte yandan 2016'da ülkenin kuzeyindeki Kunduz vilayetinin merkzi kısa  süreliğine Taliban kontrolüne geçmişti.
 
Taliban vilayet merkezlerini ele geçirmeye yöneldi
 
ABD’nin Afganistan'dan çekilme kararı alması ve Afgan yönetiminin  Taliban’la barış görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından Taliban  saldırıları hız kazandı.
 
Taliban, hazirandan ayından itibaren onlarca ilçeyi ele geçirdikten  sonra kuşatmaya aldığı vilayet merkezlerine yöneldi.
 
Ülkenin İran sınırındaki Nimruz vilayet merkezi Zaranc, Taliban’ın ele  geçirdiği ilk vilayet merkezi oldu.
 
Güneyde Helmand, kuzeyde Cüzcan ve batıda Herat vilayet merkezleri de  Taliban’ın şiddetli saldırıları altında.
 
Taliban, Afganistan topraklarının yüzde 80’den fazlasını kontrol  ettiğini iddia ediyor.
 
Zaman zaman savaş uçaklarıyla Afgan ordusuna destek veren ABD’nin  askeri faaliyetleri ay sonunda bitecek.
 
BM’ye göre Taliban saldırıları ve çatışmalarda son bir ayda binden  fazla sivil hayatını kaybederken Afganistan Bağımsız İnsan Hakları Komisyonu  mayıs ayı başından ağustosa kadar yaklaşık 1 milyon sivilin evlerinden olduğunu  açıkladı.
 

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Afgan İran Taliban
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