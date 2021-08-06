Afganistan'da sıcak gelişme! Taliban orayı ele geçirdi

Afgan hükümet güçleri, İran sınırındaki çatışmalarda ilk kez bir vilayet merkezinin kontrolünü, Taliban'a karşı kaybetti.

Nimruz Vali Yardımcısı Ruhgul Hayirzad, AA muhabirine yaptığı açıklamada, militanların Nimruz vilayetinin merkezi Zaranc şehrine saldırı düzenlediğini söyledi.

Hayirzad, saldırı sonucu Zaranc şehrinin tamamen militanların kontrolüne geçtiğini belirtti.

Öte yandan Nimruz Milletvekili Gul Ahmet Nurzad da Taliban 'ın Zaranc şehrindeki tüm kamu binalarını kontrol ettiğini kaydetti.

Vilayet merkezinin çatışma yaşanmadan Taliban'a teslim edildiğini ifade eden Nurzad, emniyet yetkililerinin umursamazlığı yüzünden Zaranc'ın Taliban'ın eline geçtiğini kaydetti.

Nurzad, vilayet merkezinin yanı sıra Nimruz Havalimanı'nın da Taliban'ın kontrolüne geçtiğini belirterek vilayet merkezinin Taliban kontrolüne geçmesiyle yüzlerce ailenin İran 'a geçmek için sınıra doğru ilerlediğini sözlerine ekledi.

Taliban'dan yapılan açıklamada ise Nimruz vilayetinin tamamen kontrollerine geçtiği iddia edildi.

Öte yandan 2016'da ülkenin kuzeyindeki Kunduz vilayetinin merkzi kısa süreliğine Taliban kontrolüne geçmişti.

Taliban vilayet merkezlerini ele geçirmeye yöneldi

ABD’nin Afganistan 'dan çekilme kararı alması ve Afgan yönetiminin Taliban’la barış görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından Taliban saldırıları hız kazandı.

Taliban, hazirandan ayından itibaren onlarca ilçeyi ele geçirdikten sonra kuşatmaya aldığı vilayet merkezlerine yöneldi.

Ülkenin İran sınırındaki Nimruz vilayet merkezi Zaranc, Taliban’ın ele geçirdiği ilk vilayet merkezi oldu.

Güneyde Helmand, kuzeyde Cüzcan ve batıda Herat vilayet merkezleri de Taliban’ın şiddetli saldırıları altında.

Taliban, Afganistan topraklarının yüzde 80’den fazlasını kontrol ettiğini iddia ediyor.

Zaman zaman savaş uçaklarıyla Afgan ordusuna destek veren ABD ’nin askeri faaliyetleri ay sonunda bitecek.

BM’ye göre Taliban saldırıları ve çatışmalarda son bir ayda binden fazla sivil hayatını kaybederken Afganistan Bağımsız İnsan Hakları Komisyonu mayıs ayı başından ağustosa kadar yaklaşık 1 milyon sivilin evlerinden olduğunu açıkladı.