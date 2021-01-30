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Afganistan'da protesto sırasında ateş açıldı: 9 ölü

AA |  30 Ocak 2021 Cumartesi - 9:19 | Son Güncelleme : 30 01 2021 - 9:19

Afganistan'ın Maydan Vardak vilayetinin Behsud ilçesinde protesto gösterisi sırasında ateş açılması sonucu 9 kişi hayatını kaybetti.


Afganistan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Server Danış, sosyal medya  hesabından yaptığı açıklamada, Behsud ilçesinde protesto düzenleyen sivillerin  üzerine güvenlik güçleri tarafından ateş açıldığını söyledi.
 
İçişleri Bakanlığı sözcüsü Tarık Aryen ise protestocuların arasında  bulunan silahlı kişiler tarafından güvenlik güçlerine ateş açılmasının ardından  çatışma çıktığını belirtti.
 
Aryen, çatışmada 9 kişinin yaşamını yitirdiğini, aralarında polislerin  de bulunduğu 12 kişinin yaralandığını kaydetti.
 
Protestocuların arasına karışan silahlı kişilerin Hazara Şiilerin  komutanı Abdul Gani Alipor'un adamları olduğunu ifade eden Aryen, konuyla ilgili  soruşturma yapılması için özel bir heyetin bölgeye gittiğini bildirdi.
 

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