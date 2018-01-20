21 Ocak 2018 Pazar
İSTANBUL 
11°C / 9°C
GALERİ VİDEO
BIST 115.147 -1.46 EURO 4,6610 0.80
USD 3,8110 0.96 ALTIN 163,320 1.45
CANLI BORSA
TÜMÜ

Beş yıldızlı otele silahlı ve bombalı saldırı! Ölüler var

20 Ocak 2018 Cumartesi - 20:36 | Son Güncelleme : 21 01 2018 - 0:53

Afganistan'ın başkenti Kabil'de beş yıldızlı Intercontinental'e silahlı ve bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda en az 15 kişi öldü


Kabil'deki saldırı yerel saatle 21.20'de başladı. İçeri giren ve sayıları henüz bilinmeyen silahlı saldırganlar, oteldekilerin üzerine ateş açtı.
 
Afganistan'ın başkenti Kabil'de Intercontinental Otel'e düzenlenen saldırıda en az 15 kişi öldü, onlarca kişi yaralandı.
 
?Oteldeki bazı kişiler de rehin alındı. Güvenlik güçleri ile saldırganlar arasında çatışma devam ederken, Afgan basını otelin ateşe verildiğini öne sürdü. Saldırıda ölü ve yaralılar var, ancak net sayı henüz açıklanmadı.
 
Intercontinental Otel 2011 yılında da saldırıya uğramıştı. Dokuzu saldırgan 21 kişi hayatını kaybetmişti. Saldırıyı Taliban üstlenmişti.
 
Kaynak: Sputnik

ETİKETLER

Afganistan canlı bomba bombalı saldırı otele saldırı Intercontinental Hotel
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.