Beş yıldızlı otele silahlı ve bombalı saldırı! Ölüler var

Afganistan'ın başkenti Kabil'de beş yıldızlı Intercontinental'e silahlı ve bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda en az 15 kişi öldü

Kabil'deki saldırı yerel saatle 21.20'de başladı. İçeri giren ve sayıları henüz bilinmeyen silahlı saldırganlar, oteldekilerin üzerine ateş açtı.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de Intercontinental Otel'e düzenlenen saldırıda en az 15 kişi öldü, onlarca kişi yaralandı.

?Oteldeki bazı kişiler de rehin alındı. Güvenlik güçleri ile saldırganlar arasında çatışma devam ederken, Afgan basını otelin ateşe verildiğini öne sürdü. Saldırıda ölü ve yaralılar var, ancak net sayı henüz açıklanmadı.

Intercontinental Otel 2011 yılında da saldırıya uğramıştı. Dokuzu saldırgan 21 kişi hayatını kaybetmişti. Saldırıyı Taliban üstlenmişti.

Kaynak: Sputnik