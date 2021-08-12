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Afganistan'da Herat vilayetinin merkezi Taliban’ın kontrolüne geçti

AA |  12 Ağustos 2021 Perşembe - 22:32 | Son Güncelleme : 12 08 2021 - 22:32

Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetinin merkezinin Taliban'ın kontrolüne geçtiği bildirildi.


Afgan yetkililer, ülkenin üçüncü büyük kenti Herat'ın valiliği ve  emniyet müdürlüğünün Taliban'ın eline geçtiğini duyurdu.
 
Afgan hükümet güçlerinin son 7 günde Taliban'a karşı kontrolü  kaybettiği vilayet merkezi sayısı Herat ile 11'e yükseldi.
 
Ülkenin güney vilayetlerini Kabil'e bağlayan güzergah üzerinde bulunan  tarihi kent Gazne vilayet merkezinde kontrol bu sabah Taliban’ın eline geçmişti.
 
Kuzeydoğudaki Badahşan vilayetinin merkezi Feyzabad şehri de dün  Taliban’ın kontrolüne geçmişti.
 
Baglan ve batıdaki Farah vilayetlerinin merkezleri de son günlerde  Taliban tarafından ele geçirilen bölgeler arasındaydı.
 

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