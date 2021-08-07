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Afganistan'da harita değişti! Taliban kritik bölgeyi ele geçirdi...

AA |  07 Ağustos 2021 Cumartesi - 17:47 | Son Güncelleme : 07 08 2021 - 17:47

Son dakika haberine göre; Afganistan'da son 24 saat içinde ikinci vilayet merkezi Taliban kontrolüne geçti.


Yetkililer, militanların, ülkenin kuzeyindeki stratejik öneme sahip  Cüzcan vilayetinin merkezi Şibirgan şehrini ele geçirdiğini belirtti.
 
Cüzcan Vali Yardımcısı Abdul Kadır Maliye, AA muhabirine, iki gündür  Şibirgan şehrinde militanlarla güvenlik güçleri arasında çatışma yaşandığını  söyledi.
 
Çatışmalar sonucu öğleden sonra Şibirgan merkezinin Taliban kontrolüne  geçtiğini ifade eden Maliye, şuan tüm kamu binalarının militanların elinde  olduğunu belirtti.
 
Maliye, güvenlik güçlerinin şehir merkezi dışında bulunan havalimanına  geri çekildiğini kaydetti.
 
Maliye, ayrıca Cüzcan vilayetinin son ilçesi olan Hoca Dukuh'nun da  Taliban kontrolüne geçtiğini vurguladı.
 
Taliban'dan yapılan açıklamada ise Cüzcan vilayetinde tamamen  hakimiyet sağladıkları ve çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirdikleri iddia  edildi.
 
Türkmenistan sınırında yer alan ve eski Afganistan Cumhurbaşkanı  Yardımcısı Mareşal Raşid Dostum'un kalesi olarak bilinen Şibirgan kentinde,  çoğunluğu Türkmen ve Özbek Türklerinden oluşan yarım milyondan fazla kişi  yaşıyor.
 
Öte yandan militanlar, Afganistan'ın İran sınırındaki Nimruz  vilayetinin merkezini ele geçirmişti.
 
 
Taliban, kuzeydoğu vilayetlerde baskısını arttırdı
Taliban militanları, ülkenin kuzeydoğusundaki Badahşan, Tahar ve  Kunduz vilayetlerinin merkezlerine yönelik saldırılarını arttırdı.
 
Emniyet yetkilileri, militanların, Badahşan'ın merkezi Faizabad ve  Tahar'ın merkezi Talukan şehirlerine düzenlediği saldırıların geri  püskürtüldüğünü bildirdi.
 
Yetkililer, yaşanan çatışmalarda militanların ağır kayıp vererek geri  çekildiğini kaydetti.
 
Diğer taraftan Kunduz Emniyet yetkililerinden yapılan açıklamada,  Kunduz vilayet merkezinde militanlarla güvenlik güçleri arasında çatışmalar devam  ediyor.
 
Stratejik konuma sahip olan kuzey doğu vilayetlerinden Badahşan,  Tacikistan, Pakistan ve Çin sınırında yer alırken Tahar ve Kunduz vilayetleri ise  sadece Tacikistan ile sınırı bulunuyor.
 
Taliban vilayet merkezlerini ele geçirmeye yöneldi
ABD’nin Afganistan'dan çekilme kararı alması ve Afgan yönetiminin  Taliban’la barış görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından Taliban  saldırıları hız kazandı.
 
Taliban, hazirandan ayından itibaren onlarca ilçeyi ele geçirdikten  sonra kuşatmaya aldığı vilayet merkezlerine yöneldi.
 
Ülkenin İran sınırındaki Nimruz vilayet merkezi Zaranc, Taliban’ın ele  geçirdiği ilk vilayet merkezi oldu.
 
Güneyde Helmand, kuzeydoğuda Badahşan, Tahar, Kunduz ve batıda Herat  vilayet merkezleri de Taliban’ın şiddetli saldırıları altında.
 
Taliban, Afganistan topraklarının yüzde 80’den fazlasını kontrol  ettiğini iddia ediyor.
 
Zaman zaman savaş uçaklarıyla Afgan ordusuna destek veren ABD’nin  askeri faaliyetleri ay sonunda bitecek.
 
BM’ye göre Taliban saldırıları ve çatışmalarda son bir ayda binden  fazla sivil hayatını kaybederken Afganistan Bağımsız İnsan Hakları Komisyonu  mayıs ayı başından ağustosa kadar yaklaşık 1 milyon sivilin evlerinden olduğunu  açıkladı.

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