Afganistan'da flaş gelişme! Resmen açıkladılar: Durum kontrolden çıktı

BM Genel Sekreteri Guterres, Afganistan'da durumun "kontrolden çıktığı" uyarısı yaparak, Taliban'a saldırılarına son vermesi ve müzakere çağrısında bulundu. Öte yandan ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ABD askerlerinin çoğunun hafta sonuna kadar Afganistan’ın başkenti Kabil’e ulaşacağını açıkladı.

BM Genel Sekreteri Guterres, Afganistan 'da durumun "kontrolden çıktığı" uyarısı yaparak, Taliban 'a saldırılarına son vermesi ve müzakere çağrısında bulundu.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ABD askerlerinin çoğunun hafta sonuna kadar Afganistan’ın başkenti Kabil’e ulaşacağını açıkladı.

PENTAGON SÖZCÜSÜ'NDEN TALİBAN'A GÖZDAĞI!

Pentagon Sözcüsü John Kirby, Taliban güçlerinin Afganistan’ın başkenti Kabil’i kuşatmaya çalıştığını söyledi.

Kirby, ''Afganistan’daki birliklerimize yönelik herhangi bir saldırıya güçlü ve uygun bir şekilde karşılık verilecek” dedi.

TALİBAN İLERLEMEYE DEVAM EDİYOR