Afganistan'da flaş gelişme! İlk uçak indi

Taliban’ın yönetimi ele geçirdiği Afganistan’da flaş bir gelişme yaşandı. Katar Havayolları'na ait bir uçak, kaos görüntüleriyle dünyanın gündemine oturan Kabil Havalimanı'na iniş yaptı.

Katar Havayolları'na ait bir uçak, Taliban kontrolüne giren Kabil Havalimanı'nın yeniden faaliyete girmesi için inceleme yapacak teknik ekibi Kabil'e getirdi.

İsmini vermeyen Katar lı bir yetkilinin AA muhabirine yaptığı açıklamaya göre, havalimanının faaliyetlerine devamıyla ilgili görüşmeler yapacak teknik ekibi taşıyan bir Katar uçağı, Kabil'e ulaştı.

Afganistan tarafının talebi üzerine görüşmeleri gerçekleştirmek için teknik ekibin Kabil'e gittiğini belirten Katarlı yetkili, havalimanının işletilmesi ve güvenliğiyle ilgili görüşmelerin devam ettiğini kaydetti.