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Afganistan'da flaş gelişme! İlk uçak indi

AA |  01 Eylül 2021 Çarşamba - 17:39 | Son Güncelleme : 01 09 2021 - 17:45

Taliban’ın yönetimi ele geçirdiği Afganistan’da flaş bir gelişme yaşandı. Katar Havayolları'na ait bir uçak, kaos görüntüleriyle dünyanın gündemine oturan Kabil Havalimanı'na iniş yaptı.


Katar Havayolları'na ait bir uçak, Taliban kontrolüne  giren Kabil Havalimanı'nın yeniden faaliyete girmesi için inceleme yapacak teknik  ekibi Kabil'e getirdi.  
 
İsmini vermeyen Katarlı bir yetkilinin AA muhabirine yaptığı  açıklamaya göre, havalimanının faaliyetlerine devamıyla ilgili görüşmeler yapacak  teknik ekibi taşıyan bir Katar uçağı, Kabil'e ulaştı. 
 
Afganistan tarafının talebi üzerine görüşmeleri gerçekleştirmek için  teknik ekibin Kabil'e gittiğini belirten Katarlı yetkili, havalimanının  işletilmesi ve güvenliğiyle ilgili görüşmelerin devam ettiğini kaydetti. 

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Taliban Afganistan Kabil Havalimanı
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