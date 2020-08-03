Afganistan'da cezaevine saldırı. Nangarhar Valiliği sözcüsü Ataullah Hogyani, yaptığı açıklamada, saldırganlardan birinin bomba yüklü araçla Nangarhar cezaevi giriş kapısını hedef almasının ardından diğer saldırganların içeriye girerek güvenlik güçleriyle çatışmaya girdiğini söyledi. Saatler süren çatışmanın ardından 3 saldırganın etkisiz hale getirildiğini ifade eden Hogyani, bir saldırganın daha bulunduğunun düşünüldüğünü ve operasyonun devam ettiğini belirtti. Hogyani, saldırılarda 13 kişinin yaşamını yitirdiğini, 42 kişinin de yaralandığını kaydetti. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
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Afganistan'da cezaevine saldırı: 13 ölü
AA | 03 Ağustos 2020 Pazartesi - 9:17 | Son Güncelleme : 03 08 2020 - 9:17