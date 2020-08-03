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Afganistan'da cezaevine saldırı: 13 ölü

AA |  03 Ağustos 2020 Pazartesi - 9:17 | Son Güncelleme : 03 08 2020 - 9:17

Afganistan'ın doğusunda bulunan Nangarhar vilayetindeki cezaevine düzenlenen silahlı ve bombalı saldırıda 13 kişi hayatını kaybetti.


Afganistan'da cezaevine saldırı. Nangarhar Valiliği sözcüsü Ataullah Hogyani, yaptığı  açıklamada, saldırganlardan birinin bomba yüklü araçla Nangarhar cezaevi giriş  kapısını hedef almasının ardından diğer saldırganların içeriye girerek güvenlik  güçleriyle çatışmaya girdiğini söyledi. Saatler süren çatışmanın ardından 3 saldırganın etkisiz hale  getirildiğini ifade eden Hogyani, bir saldırganın daha bulunduğunun düşünüldüğünü  ve operasyonun devam ettiğini belirtti. Hogyani, saldırılarda 13 kişinin yaşamını yitirdiğini, 42 kişinin de  yaralandığını kaydetti.  Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
 
  
 

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Afganistan cezaevi saldırı
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