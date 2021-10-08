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Afganistan'da camiye bombalı saldırı! Ölü ve yaralılar var

08 Ekim 2021 Cuma - 13:37 | Son Güncelleme : 08 10 2021 - 14:29

Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz vilayetinin Sayed Abad bölgesinde bir camiye bombalı saldırı düzenlendi. Yerel yetkililere göre saldırıda en az 5 kişi yaşamını yitirirken 20'den fazla kişi yaralandı.


Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz vilayetinin Sayed Abad  bölgesinde yer alan, Şiilere ait bir camiye düzenlenen bombalı saldırıda ölü ve  yaralıların olduğu bildirildi. 
 
 
Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahid, Kunduz'un Sayed Abad bölgesindeki  Şiilere ait camiye cuma namazı sırasında bombalı saldırı düzenlendiğini söyledi.
 
 
Saldırıda ölü ve yaralıların olduğunu ifade eden Mücahid, Taliban  güçlerinin bölgeye ulaştığını ve saldırıyla ilgili inceleme başlatıldığını  belirtti.
 
 
Yerel yetkililere göre saldırıda en az 5 kişi yaşamını yitirirken  20'den fazla kişi yaralandı.
 
 
Görgü tanıklarının intihar eylemi olduğunu belirttiği saldırıyı  üstlenen olmadı.
 
 
Afganistan'da geçmişte Şiilere yönelik saldırıların çoğunu terör  örgütü DEAŞ üstlenmişti.
 

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Afganistan cami bombalı saldırı
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