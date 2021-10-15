Afganistan'da camiye bombalı saldırı!

Afganistan'ın Kandahar kentinde Şii topluluğa ait bir camiye bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda ölü ve yaralıların olduğu öğrenildi. Geçen hafta da ülkede Şiilere ait bir camiye düzenlenen bombalı saldırıda en az 100 kişi ölmüştü.

Afganistan'ın Kandahar kentinde bulunan ve Şii bir cemaate ait olan camiye bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda ölü ve yaralıların olduğu belirtildi.

ÖNCEKİ PATLAMADA 100 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRMİŞTİ

Benzer bir saldırı geçtiğimiz Cuma günü yine Kunduz'daki bir Şii camisinde yaşanmıştı. Ajanslar o saldırıda en az 100 kişinin hayatını kaybettiğini ve çok sayıda kişininse yaralandığını duyurmuştu.