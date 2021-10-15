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Afganistan'da camiye bombalı saldırı!

15 Ekim 2021 Cuma - 11:56 | Son Güncelleme : 15 10 2021 - 12:31

Afganistan'ın Kandahar kentinde Şii topluluğa ait bir camiye bombalı saldırı düzenlendi.


Afganistan'ın Kandahar kentinde Şii topluluğa ait bir camiye bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda ölü ve yaralıların olduğu öğrenildi. Geçen hafta da ülkede Şiilere ait bir camiye düzenlenen bombalı saldırıda en az 100 kişi ölmüştü.
 
Afganistan'ın Kandahar kentinde bulunan ve Şii bir cemaate ait olan camiye bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda ölü ve yaralıların olduğu belirtildi.
 
 
ÖNCEKİ PATLAMADA 100 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRMİŞTİ
 
Benzer bir saldırı geçtiğimiz Cuma günü yine Kunduz'daki bir Şii camisinde yaşanmıştı. Ajanslar o saldırıda en az 100 kişinin hayatını kaybettiğini ve çok sayıda kişininse yaralandığını duyurmuştu.

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