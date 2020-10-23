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Afganistan'da askeri karakola saldırı! 20 güvenlik görevlisi öldü!

AA |  23 Ekim 2020 Cuma - 12:24 | Son Güncelleme : 23 10 2020 - 12:26

Afganistan'da Taliban saldırısında 20 güvenlik görevlisi öldü...


Taliban militanlarının, Afganistan'ın batısındaki Nimruz  vilayetinin Haşrud ilçesindeki askeri karakola düzenlediği saldırıda 20 güvenlik  görevlisi hayatını kaybetti. 
 
Haşrud ilçe Kaymakamı Celil Vatandost, basına yaptığı açıklamada,  militanların, Haşrud'un Dehmezeng bölgesindeki askeri karakola silahlı saldırı  düzenlediğini söyledi.
 
Saldırıda 20 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini ifade eden  Vatandost, 6 askerin de militanlar tarafından esir alındığını belirtti.
 
Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.
 
Öte yandan Afganistan Savunma Bakanlığı, militanların son 24 saat  içerisinde 24 vilayette saldırı gerçekleştirdiğini açıkladı.

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