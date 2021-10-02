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Afganistan'da 2'si Taliban mensubu 4 kişi silahlı saldırı sonucu öldürüldü

AA |  02 Ekim 2021 Cumartesi - 22:12 | Son Güncelleme : 02 10 2021 - 22:12

Afganistan'da yabancı güçlerin çekilmesinin ardından DEAŞ saldırılarının artış gösterdiği Celalabad kentinde kimliği henüz tespit edilemeyen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısı sonucu 2'si Taliban mensubu 4 kişi hayatını kaybetti.


Başkent Kabil'in doğusundaki Nangarhar vilayetindeki Taliban  yetkililerinden alınan bilgiye göre, silahlı saldırıda 2 Taliban mensubu ve 2  sivil hayatını kaybetti.
 
Afganistan Bağımsız Gazetecileri Koruma Derneği, Gazeteci-Yazar Sayed  Maruf Sadat'ın olayda hayatını kaybeden siviller arasında olduğunu açıkladı.  Hayatını kaybeden diğer sivilin ise Sadat'ın kuzeni olduğu belirtildi.
 
Gazeteci-Yazar Sadat'ın oğlunun da aralarında bulunduğu 2 kişinin de  yaralandığı bildirildi.
 
Saldırıyı şu ana kadar üstlenen olmadı.
 
Bu arada, Cüzcan eyaletinin Akça ilçesindeki bir düğün salonunda  bombalı saldırı meydana geldi.
 
Düğün salonu müdüründen alınan bilgiye göre, bombalı saldırıda biri  gelin iki kişi hayatını kaybetti.
 
Nangarhar'da DEAŞ hareketliliği arttı
 
Afganistan'daki yabancı güçlerin 31 Ağustos itibarıyla tamamen ülkeden  çekilmesinin ardından, Taliban güçlerine yönelik DEAŞ saldırıları artış gösterdi.
 
Celalabad şehrinde düzenlenen bir dizi bombalı saldırıyı DEAŞ  üstlenmişti.
 
  

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