Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeden nasıl kaçtığı ortaya çıktı

İngiliz BBC’ye konuşan eski Afgan milletvekili Elay Erşad, Gani’nin Afgan başkanlık sarayından 15 Ağustos’ta “savunma bakanlığının toplantısına katılacağını söyleyerek” helikopterle ayrıldığını, ülkeyi terk ettiğini daha sonra öğrendiklerini anlattı.

Gani’yi “cesaretsiz” olarak nitelendiren Erşad, geri döneceğini düşünmediğini ama dönseydi gözlerinin içine bakarak “Ben bir kadın olarak burada kaldım ama sen kaçtın” demek istediğini söyledi.

EŞREF GANİ UMMAN'DA

Öte yandan, yurtdışına kaçan Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani’nin, ailesi ve iki danışmanıyla birlikte Umman’a gittiği ve bu körfez ülkesinden siyasi sığınma hakkı istediği bildirildi.

Tacikistan güvenlik güçlerine dayanılan haberi duyuran Rus “Lenta” yayını, Eşref Gani’yi taşıyan uçağın önceki gün Tacikistan ’a hiç iniş yapmadığın duyurdu.