Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin kaçtığı ülke belli oldu

2014 yılından beri Afganistan'ın cumhurbaşkanı olan Gani, daha önce yaptığı açıklamada, Taliban'a karşı cumhurbaşkanı olarak vatanını savunmaya devam edeceğini duyurmuştu.

BÜYÜK TEPKİ TOPLAMIŞTI

Afganistan'ın başkenti Kabil'in Taliban'ın kontrolüne girmesiyle ülkeden ayrılan Merkez Bankası Başkanı Ecmal Ahmedi, olaylara hazırlık yapmadığı gerekçesiyle Cumhurbaşkanı Eşref Gani'ye tepki gösterdi.

Ülkeden ayrıldıktan sonra Twitter hesabından yaşadıklarını anlatan Ahmedi, Afgan liderlerin bu süreçte hiçbir planlama yapmadığını belirtti.

Taliban'ın Kabil'e girmesinden bir süre sonra Afganistan'dan ayrılan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ise Facebook hesabında paylaşımda bulunmuştu.

Gani, paylaşımında "Bugün zor bir seçimle karşı karşıya kaldım. Saraya girmek isteyen Taliban'a karşı durmak ya da 20 yıl korumaya adadığım ülkemi terk etmek. Eğer kalsaydım bu, birçok vatandaşın şehit olmasına ve Kabil'in yıkılmasına yol açacaktı" ifadesini kullandı.

GANİ'NİN TUTUKLANMASI İÇİN INTERPOL'A BAŞVURULACAK

Afganistan’ın Duşanbe Büyükelçisi Muhammed Zahir Agbar, ülkesinden kaçan Cumhurbaşkanı Eşref Gani’nin devlet hazinesinden 169 milyon dolar ı götürdüğünü belirterek, tutuklanması için Interpol’a başvuracağını bildirdi.

Agbar, Tacikistan ’ın başkenti Duşanbe’de düzenlediği basın toplantısında, ülkesindeki gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Gani’nin kaçmasını "devlete ve millete ihanet" olarak nitelendiren Agbar, Gani'nin devlet hazinesinden 169 milyon dolar kaçırdığını belirtti.

Agbar, Gani’nin kaçırdığı halka ait paraların geri getirilmesi için tutuklanarak uluslararası mahkemeye çıkarılması amacıyla Interpol’a başvuracağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Emrullah Salih’in Cumhurbaşkanlığını vekaleten üstlendiğini açıklamasıyla ilgili konuşan Agbar, ülke anayasasına göre cumhurbaşkanının yokluğunda, kaçması veya ölümü halinde, Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı olması dolayısıyla Salih'in meşru olarak ülkenin "geçici devlet başkanı" statüsünde olduğunu belirtti.

Agbar, uluslararası anlaşmalar gereği Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde ülkesinin resmi temsilcisinin bulunduğunu, Afgan bayrağının tüm dünyada ülkenin ulusal kimliği olarak yükseltildiğini kaydederek, bayrağa sahip çıkılmasını istedi.

Doha’da kapsayıcı bir hükümetin kurulması için ilgili tarafların görüşmelerinin sürdüğünü, Afgan halkının da bu görüşmelerin sonuçlarını ve kapsayıcı hükümetin kurulmasını beklediğini ifade eden Agbar, uluslararası toplumun ülkede barışın sağlanması ve kapsayıcı hükümetin kurulmasında yardımcı olacağı umudunu dile getirdi.

Agbar, toplantının sonunda basın mensuplarının huzurunda, büyükelçilik görevlilerine kaçak Cumhurbaşkanı Gani’nin fotoğrafını indirerek, yerine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Salih ile ülkesinin bağımsızlığa kavuşmasına önderlik eden ve 1919-1929 döneminde ülkeyi yöneten Afganistan Kralı Emanullah Han'ın fotoğrafının asılması talimatını verdi. (Hürriyet)