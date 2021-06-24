Afganistan'a Türk askeri gidecek mi? Bakan Akar açıkladı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD ile Afganistan görüşmelerine ilişkin "Teknik heyet geldi. Şu an için alınmış bir karar yok. Mevcut personelimiz dışında bölgeye giden personelimiz bulunmuyor" dedi.

Türkiye Afganista'a asker gönderecek mi? Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar açıkladı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD ile Afganistan görüşmelerine ilişkin "Teknik heyet geldi. Şu an için alınmış bir karar yok. Mevcut personelimiz dışında bölgeye giden personelimiz bulunmuyor" dedi.

İşte Bakan Akar'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

AFGANİSTAN KONUSU

Türkiye her zaman Afganistanlı kardeşlerimizin barış, güven ve istikrarda yaşaması için çaba sarf etmiştir.

BM kararları çerçevesinde 2002’de göreve başlandığı andan itibaren Uluslararası güvenlik Yardım Kuvveti’ne, 2015’ten itibaren de NATO ’nun kararlı destek misyonuna katkı sağlamayı sürdürüyoruz. Burada TSK mensuplarının ve diğer mensup arkadaşlarımızın başarıları da uluslararası kamuoyu tarafından saygı ile izlenmektedir.

Hali hazırda Kabil eğitim yardım danışmanlık komutanlığını Türkiye, TSK olarak biz yürütmekteyiz. Bugüne kadar elde edilen kazanımların korunması ve bu kapsamda 6 yıldır sürdürülmekte olan Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı işletilmesi sorumluluğunun gerekli şartlar sağlanırsa tarafımızdan devam ettirilmesi söz konusudur. Bu konuda görüşmeler devam ediyor.

Bu hususu diğer ülkelerle birlikte nasıl yapabileceğimiz konusunda çalışma yapıyoruz. ABD teknik heyeti de bugün şu anda bakanlığımıza geldi, görüşmeler yapıyoruz, devam ediliyor.

Şu an için alınmış herhangi bir karar yok. Mevcut personelimiz dışında bölgeye giden personelimiz bulunmamaktadır.

"YUNAN HALKININ KAYNAKLARI BOŞA HARCANMAMALIDIR"

Atina mutabakatına göre 15 Haziran-15 Temmuz günleri ve milli günlerde tatbikat yapılmamasına yönelik… Ancak buna uyulmadığını görüyoruz.

Yunan halkının kaynakları boşa harcanmamalıdır.