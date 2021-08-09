Afgan gazeteci hakkında soruşturma başlatıldı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk kadınlarına ve Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a hakaret eden Afgan gazeteci Sunatullah Saadat hakkında, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçundan soruşturma başlattı.!

"Bazı haber ve sosyal medya sitelerinde yabancı uyruklu bir gazeteciye ait olduğu tespit edilen paylaşımlardaki ifadelerin suç ve suç unsuru içerdiği kanaatine varılmış olup şüpheli şahıs hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca re'sen soruşturma başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.