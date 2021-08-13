Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kastamonu, Bartın ve Sinop'ta selden etkilenen yerlerin "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan edildiğini açıkladı. Söz konusu gelişmenin ardından Afet bölgesi ilan edilince ne olur, afet bölgesi ilan edilmesi ne demek? Sorularına yanıt aranmaya başlandı.

Selde Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde ağır kayıplar verdi. Afet sonrası açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 'gördüğüm en ağır sel felaketi' açıklamasında bulurken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'da, "Allah'ın izniyle bu afetleri de aşacağız. Ne gerekiyorsa devlet olarak elimizden geleni süratle yapıp, küllerimizden inşallah yeniden ayağa kalkacağız." dedi. Erdoğan ayrıca Kastamonu, Bartın ve Sinop'un afet bölgesi ilan edildiğini duyurdu. Peki, Afet bölgesi ilan edilmesi ne demek, afet bölgesi ilan etmek nedir? Afet bölgesi ilan edilince ne olur?

AFET BÖLGESİ İLAN EDİLMESİ NE DEMEK?

Deprem, yangın, sel, çığ, heyelan gibi doğal afetler sonucu bölgede yaşanan krizi daha kolay atlatmak ve doğal afetlerin etkilerini en aza indirmek ve bölgedekilere destek olmak için hasar alan yerler afet bölgesi ilan edilir. Afet bölgesi ilan edilince çeşitli desteklerden faydalana biliniyor.

AFET BÖLGESİ İLAN EDİLİNCE NE OLUR?

Afet bölgesi ilan edilen yerde yaşayanlara sağlık hizmetleri tamamen ücretsizdir.

Bölgedeki ordu birlikleri, kendilerinden istenenleri yapmak zorundalardır.

Yapılardaki hasarı tespit etmek amacıyla gerekirse bütün illerden teknik heyetler görevlendirilir. Bunun için ilgili bakanlıklar, hükümet tarafından bölgede görevlendirilir.

Bölgedeki kişiler, devletin ilgili birimleri tarafından bilgilendirilir ve bilinçlendirilir.

Kamu personellerine düzenli bir şekilde yolluk, harcırah, avans ödenir.

Bölgedeki her bir ailenin ve her bir bireyin psikolojik ve sosyolojik tedavisi için sosyal hizmet uzmanları ve psikologlar görevlendirilir.

Tüm maddi kayıplar devlet tarafından ödenir. Binaların yıktırılması ya da boşaltılması gereken hallerde bu durum mal sahibine bildirilir. (Mal sahibinin bu karara üç gün içinde itiraz etme hakkı bulunabilir.)