AFAD, TEKNOFEST’te gençlerin teknoloji üretmesine destek oluyor

AFAD yürütücülüğünde, bireylerin sosyal sorumluluk bilincini teknolojik bilgi ve birikimleriyle entegre edip topluma fayda sağlayacak projeler ortaya çıkarmalarını amaçlayan Sağlık ve İlk Yardım, Afet Yönetimi ve Sosyal İnovasyon kategorilerinde İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması 24-27 Eylül tarihleri arasında Gaziantep’te düzenlenecek.Hedefinde insan hayatını etkileyen her alanda yapılacak yenilikler ve teknolojik gelişmeler olan yarışmaya, toplam 5 bin 637 takım başvurdu.

AFAD, bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’ne iz bırakıyor. Festival hazırlıklarına katkı veren AFAD , gayretleriyle TEKNOFEST 2020’yi zenginleştiriyor. Festivalin en büyük yarışmalarından biri de AFAD’ın yürütücülüğünü üstlendiği İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması oldu. Yarışmaya, Türkiye ve yurtdışında öğrenim gören ilköğretim, ortaokul, lise ve üniversite öğrencileri ve yetişkinler katıldı. Afet Yönetimi, Sağlık ve İlk Yardım ile Sosyal İnovasyon kategorilerinde projeler sundu.

Yurt dışından 430 takım başvurdu

Sağlık ve İlk Yardım kategorisine, yurt içinden 1665, yurt dışından 164 olmak üzere toplam 1829 takımdan başvuru geldi. Afet Yönetimi kategorisine, yurt içinden 1169, yurt dışından 48 olmak üzere toplam 1217 takım başvuru yaptı. Sosyal İnovasyon kategorisine ise yurt içinden 2373, yurt dışından 218 olmak üzere toplam 2591 takım başvurdu. Yurt dışından başvuran toplam takım sayısı 430 oldu.

İlk değerlendirmelerde, 1817 takım ikinci aşamaya geçmeye hak kazandı. İkinci değerlendirme ile finale kalan takım sayısı 389 oldu. Finalde, yurt içinden katılan takımlar Gaziantep ’e gelerek yurt dışından katılan takımlar ise internet üzerinden sunum yaparak projelerini anlatacak.

Gençler AFAD ile bireysel sosyal sorumluluk üstleniyor

AFAD’ın yürüttüğü İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması, bireylerin sosyal sorumluluk bilincini teknolojik bilgi ve birikimleriyle birleştiriyor. Böylece topluma fayda ve kolaylık sağlayacak projeler ortaya çıkarmayı amaçlıyor. Yapılacak yenilik, teknolojik gelişme ve uygulanabilir projeler, insan hayatını etkileyen her alanda gerçekleştirilebiliyor.