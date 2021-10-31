AFAD sözleşmeli personel alacak! İşte başvuru şartları!

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı’na personel alınacak. Personel alımı ilanı Resmi Gazete’de yayımlandı. İlana göre, taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere sözleşmeli arama ve kurtarma teknisyeni ile personel alımı yapacak. Peki, AFAD personel alımı başvurusu nasıl yapılır? AFAD personel alımı başvuru şartları ne? İşte başvuru ekranı!

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı sözleşmeli arama ve kurtarma teknisyeni alacak. Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre, taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere KPSS’den en az 60 puanla 1749 sözleşmeli personel alınacak. Peki, AFAD personel alımı başvurusu nasıl yapılır? AFAD personel alımı başvuru şartları ne? İşte başvuru ekranı!

1101 ARAMA KURTARMA TEKNİSYENİ İÇİN GİRİŞ SINAVI UYGULANACAK

Resmi Gazete'de yer alan ilana göre, AFAD'ın taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere, 1101 boş pozisyona, giriş (uygulama ve sözlü) sınavı ile sözleşmeli arama ve kurtarma teknisyeni alınacak.

648 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALINACAK!

Ayrıca AFAD tarafından çeşitli unvanlarda 648 boş pozisyona giriş (sözlü) sınavı ile sözleşmeli personel alımı gerçekleştirilecek.

AFAD PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Sözleşmeli arama ve kurtarma teknisyeni alımı sınavına başvuranlarda, 2020 KPSS (B) grubundan ön lisans mezunları için KPSSP93 ve ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden en az 60 puan almış olma şartı aranacak.

Sözleşmeli personel alımı sınavına başvuru yapacakların, 2020 KPSS (B) grubundan lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93 ve ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden en az 60 puan almış olmaları gerekecek.

AFAD PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar başvurularını, 18-27 Kasım'da e-Devlet üzerinde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı/Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adresi üzerinden elektronik ortamda yapabilecek.

Alımlara ilişkin detaylı bilgilere, Resmi Gazete'nin Çeşitli İlanlar bölümündeki ilan ve AFAD'ın internet sitesindeki duyurudan ulaşılabilecek.