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AFAD resmen duyurdu! Bu iller için kritik uyarı, yarından itibaren...

04 Ekim 2021 Pazartesi - 16:24 | Son Güncelleme : 04 10 2021 - 16:24

AFAD'dan son dakika açıklaması! İller tek tek açıklandı. Yarın sabahın ilk saatlerden itibaren, Rize çevreleri ile Artvin kıyı kesimleri ve Trabzon'un doğusunda kuvvetli, yer yer çok kuvvetli yağışlar beklendiğini duyurdu. Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre ise Doğu Karadeniz'de devam eden sağanak etkisini artıracak.


Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Rize çevreleri ile Artvin kıyı kesimleri ve Trabzon'un doğusunda kuvvetli, yer yer çok kuvvetli yağışlar beklendiğini açıkladı.
 
AFAD'ın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “Salı günü ilk saatlerden itibaren, Rize çevreleri ile Artvin kıyı kesimleri ve Trabzon'un doğusunda kuvvetli, yer yer çok kuvvetli yağışlar bekleniyor. Sel, su baskını, heyelan gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun” açıklamasında bulundu.
 
METEOROLOJİ’DEN UYARI
 
Meteoroloji’nin açıklamasına göre ise Doğu Karadeniz'de devam eden sağanak etkisini artıracak. Yarın günün ilk saatlerinden itibaren Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimleri ve Trabzon'un doğusunda kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (51-100 kilogram/metrekare) yağış öngörülüyor.
 

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