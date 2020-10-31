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AFAD, İzmir depremine ilişkin ön değerlendirme raporunu yayınladı!
AFAD İzmir'de yaşanan 6,6 büyüklüğündeki depreme ilişkin ön değerlendirme raporu yayınladı. Raporda, "Ana şoktan sonra 31 Ekim saat 09.23'e kadar geçen zamanda, büyüklükleri 1,5 ile 5,1 arasında değişen 484 artçı deprem kaydedildi. Bölgede 1900 yılından günümüze kadar en büyüğü 6,8 olmak üzere 695 deprem meydana gelmiştir. Ayrıca bahsi geçen bölgeye ait 1900 yılı öncesi için 332 tarihsel dönem depremi kaydı mevcuttur" ifadeleri yer aldı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD) Ege Denizi İzmir Seferihisar açıklarındaki 6,6 büyüklüğündeki depreme ilişkin ön değerlendirme raporu yayımlandı.