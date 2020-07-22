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AFAD ile EGM arasında işbirliği

AA |  22 Temmuz 2020 Çarşamba - 1:42 | Son Güncelleme : 22 07 2020 - 1:42

Deprem başta olmak üzere afetlerle mücadele çalışmalarına destek amacıyla Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) arasında iş birliği protokolü imzalandı.


EGM'den yapılan yazılı açıklamaya göre, AFAD'da düzenlenen programa,  Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, Özel Harekat  Başkanı Selami Türker, Güvenlik Daire Başkanı Cüneyt Ünal ve ilgili şube  müdürleri katıldı.
 
Deprem başta olmak üzere afetlerle mücadele çalışmalarına destek  amacıyla imzalanan protokol ile arama-kurtarma ve diğer alanlarda iş birliği  yapılması kararlaştırıldı.
 
 Protokol kapsamındaki eğitimlerle, afet ve acil durumlarda AFAD  personeliyle koordinasyon içinde çalışılması, afete daha hızlı ve etkin müdahale  edilmesi, özel harekat ve takviye kuvvet personelinin arama ve kurtarma  faaliyetlerinde daha etkin rol alması amaçlanıyor.
 
Bu çerçevede, Özel Harekat Başkanlığı ve Güvenlik Daire Başkanlığından  belirlenen 1628 personele profesyonel arama-kurtarma eğitimi verilerek ülkenin  afet ve acil durumlara müdahale kapasitesi arttırılacak.
 

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AFAD egm protokol
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