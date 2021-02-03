AFAD görevde yükselme sınavı ne zaman? AFAD yeni tarihi açıkladı!

AFAD görevde yükselme sınavı ne zaman? AFAD Başkanlığı ileri bir tarihe ertelenen görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarına ilişkin açıklama yaparak, yeni görevde yükselme sınavının tarihini verdi.

AFAD görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı için yeni tarihleri duyurdu. 01 Kasım 2020 Pazar günü saat 10.00'da gerçekleştirilmesi planlanan Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yazılı Sınavı, 30.10.2020 tarihinde Ege Denizi İzmir-Seferihisar açıklarında meydana gelen deprem nedeniyle ertelenmişti. AFAD yeni tarihi duyurdu. AFAD görevde yükselme sınavı ne zaman?

AFAD'dan yapılan açıklama şu şekildedir:

Başkanlığımız merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi görev yapan personele yönelik olarak 01 Kasım 2020 Pazar günü saat 10.00'da gerçekleştirilmesi planlanan Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yazılı Sınavı, 30.10.2020 tarihinde Ege Denizi İzmir-Seferihisar açıklarında meydana gelen deprem nedeniyle Başkanlığımız afad.gov.tr web adresinde yayımlanan duyuru ile ileri bir tarihe ertelenmişti.

Afet ve acil durumlarla etkin mücadele kapsamında mesai mevhumu gözetmeksizin fedakarca görev yapan değerli çalışma arkadaşlarımızın kariyer hedeflerini gerçekleştirebilmeleri için bir fırsat olan Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yazılı Sınavının Ankara Universitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (ANKUZEF) Sınav Yönetim Merkezi (ASYM) ile yapılan görüşmeler neticesinde 20 Şubat 2021 Cumartesi günü saat 14.00'te Ankara'da tek oturumda yapılması kararlaştırılmıştır.