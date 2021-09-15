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AFAD'dan son dakika sel uyarısı! İller tek tek açıklandı

15 Eylül 2021 Çarşamba - 12:46 | Son Güncelleme : 15 09 2021 - 12:46

AFAD son dakika olarak duyurdu. Vatandaşlar sel ve su baskınına karşı uyarıldı. İller tek tek açıklandı. AFAD, kuvvetli yağış beklenen Kırşehir, Aksaray, Nevşehir, Niğde, Kırıkkale, Karaman ve Kayseri ile Ankara'da yaşayan vatandaşları sel, su baskını, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı uyardı.


 
AFAD'dan sel uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, bugün öğle saatlerinden itibaren Kırşehir, Aksaray, Nevşehir, Niğde, Kırıkkale, Karaman ve Kayseri ile Ankara’nın güney çevrelerinde kuvvetli yağış bekleniyor.
 
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sosyal medya hesabından, kuvvetli yağış beklenen illerde yaşayan vatandaşlara, sel, su baskını, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olma uyarısında bulunuldu.
 
Sel sırasında ne yapılmalı?
 
Sel tehlikesi sırasında alınabilecek önlemlere de yer verilen paylaşımda, sel bölgesini terk ederek yüksek ve güvenli bölgelere gidilmesi, elektrik kaynaklarından uzak durulması ve araçla suyla kaplı yoldan gidilmemesi belirtildi.

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