AFAD'dan son dakika deprem uyarısı!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan Ege'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem sonrası önemli uyarılar geldi.

"BİNALARA GİRMEYİN"

AFAD'dan yapılan açıklamada, "İzmir açıklarında meydana gelen deprem sonrası bölgedeki hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi gerekmektedir. Depremlerde ve acil durumlarda iletişimin kesilmemesi için internet tabanlı haberleşme uygulamaları ve SMS'i tercih edin." ifadeleri kullanıldı.

AFA açıklamasında "Afet bölgesindeki hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi gerekmektedir. Yollar acil yardım araçları için boş bırakılmalıdır. Depremden sonra evler terk edilirken, ortamda herhangi bir doğalgaz kokusu olmaması halinde, doğalgaz ve su vanaları ile elektrik şalterleri kapatılmalıdır" ifadeleri kullanıldı.