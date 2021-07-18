AFAD'dan Rize'deki sel felaketi ile ilgili açıklama

1. Arama Kurtarma Çalışmaları

Yürütülen çalışmalar sonucunda 6 vatandaşımızın cansız bedenine ulaşılmış olup; kayıp 2 vatandaşımızı arama çalışmaları 2 noktada 57’si dalgıç olmak üzere 244 personel ile devam etmektedir. Arama çalışmalarına AFAD ekipleri ile birlikte, JAK, UMKE, SAHİL GÜVENLİK, DENİZ POLİSİ ile AKUT, ANDA ve İHH katılmaktadır. Sahil Güvenlik Komutanlığına ait 1 sahil güvenlik gemisi, 30 gemi personeli, AFAD ve Jandarma ya ait 4 köpekli arama timi de arama çalışmalarına destek vermektedir. Ayrıca, bölgeye keşif amaçlı Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığına ait 2 adet helikopter ve JİKU görevlendirilmiştir.

2. Hasar ve Zarar Tespit Çalışmaları

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı teknik ekipleri tarafından, 18.07.2021 tarihi itibariyle toplam 1.039 bina ve 2.691 bağımsız bölümde yapılan incelemeler sonucunda; 39 ağır yıkık bina, 83 ağır yıkık bağımsız bölüm olduğu tespit edilmiş olup hasar tespit çalışmaları devam etmektedir.

İl Defterdarlığı tarafından Muradiye, Güneysu, Madenli ve Büyükköy belediyelerinde 4’er kişilik 5 ekip ve merkezde koordinasyon için 6 personel olmak üzere toplamda 26 personel ile zarar tespit çalışmalarına devam edilmektedir. Ayrıca İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzce merkezde oluşturulan

21 hasar tespit ekibi ile sahada çiftçilerimiz ile yüz yüze görüşerek hasar tespit çalışmaları devam etmektedir. 3. Ulaşım Alt Yapı Çalışmaları Karayolları Genel Müdürlüğü 10. Bölge Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu, Rize -Çayeli Ayrımı Küçükçayır İl Yolu, Güneysu-Başköy Yolu, Güneysu-Büyükköy-Çayeli Yolu Ve Çayeli-Hemşin Yolu 16 Temmuz itibariyle ulaşıma açılmıştır. Afet bölgelerinde karayolları sorumluluk ağında bulunan yollarda iyileştirme çalışmalarına 52 adet makine grubu, 11 adet ekip ve 150 personel ile devam edilmektedir. İl Özel İdaresi sorumluluk alanında bulunan; 346 köyün 143’ünde selden dolayı kapanan ana yolların tamamı açılmıştır. 2.894 köy içi bağlantı yolundan 426’sı afetten dolayı kapanmış iken 18 Temmuz itibariyle 342’si ulaşıma açılmıştır. 84’ünde çalışmalar devam etmekte olup köylerimizde 161 makine ve 175 personelle çalışmalara devam edilmektedir.