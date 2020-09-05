AFAD'dan korkutan Giresun uyarısı!

AFAD, öğle saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz kıyılarında görülecek olan kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Giresun'un doğu ilçelerinde etkili olacağına dikkat çekip vatandaşları uyardı.

AFAD, Doğu Karadeniz kıyılarında görülecek olan kuvvetli yağış için Giresun 'un doğu ilçelerinde etkili olacağına dikkat çekip vatandaşları uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Giresun'un doğu ve Trabzon 'un batı ilçeleri ile Artvin 'in kıyı kesimlerinde kuvvetli, Trabzon'un doğusu ile Rize çevrelerinde yarın öğlen yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

GİRESUN FELAKETİ YAŞAMIŞTI

Giresun il merkezi ile Dereli , Doğankent, Tirebolu, Espiye, Güce, Görele ve Yağlıdere ilçelerinde 22 Ağustos Cumartesi günü etkili olan aşırı yağış, sel ve heyelanlara neden oldu. Selde 4'ü jandarma personeli 10 kişi hayatını kaybetti, mahsur kalan 172 vatandaş kurtarıldı, yaralanan 47 kişinin tamamı taburcu edildi.

Biri jandarma personeli kayıp 5 kişiyi ise arama çalışmaları sürüyor. Arama kurtarma ve temizlik çalışmalarına 36 ilden 1264 araç ve 3 bin 672 personelin katıldığı Giresun'da selde kaybolan 1'i jandarma 5 vatandaşı arama çalışmaları 551 personelle yürütülüyor.