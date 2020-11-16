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AFAD'dan flaş açıklama! 'İzmir'e özel yazılmadı'

16 Kasım 2020 Pazartesi - 14:32 | Son Güncelleme : 16 11 2020 - 14:35

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), afet ve acil durumlarda kamuoyunun bilgilendirilmesine dair yazının I·zmir'e özel yazılmadığını bildirdi.


AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada, bazı medya kurulus¸larında ve sosyal medyada "Afet ve Acil Durumlarda Kamuoyunun Bilgilendirilmesi" ile ilgili yazının İzmir depremiyle ilişkilendirilerek paylaşıldığı belirtilerek, bahse konu yazının, 23 Ekim 2020'de I·zmir'deki depremden 7 gün önce yazıldığı vurgulandı.
 
Yazının, iddia edildigˆi gibi I·zmir'e özel olarak yazılmadığı ifade edilerek, "Afetlerde olus¸tugˆu görülen bilgi kirliligˆini önlemek amacıyla yazılmıs¸tır. Afetlerin ilk anlarında teyitli olmayan bilgilerin toplumda panik, dezenformasyon ve spekülasyonlara neden olmaması için Türkiye'deki tüm belediyelere ve muhtarlıklara hitaben yazılmıs¸tır." bilgisi paylaşıldı.

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