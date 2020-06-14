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AFAD'dan Bingöl depremine ilişkin açıklama

AA |  14 Haziran 2020 Pazar - 23:04 | Son Güncelleme : 14 06 2020 - 23:04

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesi olan depremde yararlanan 3 vatandaşın hastaneden taburcu edildiğini, 15 vatandaşın tedavisinin sürdüğünü bildirdi.


AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Karlıova merkezli 5,7  bu?yu?klu?ğu?ndeki depremin ardından müdahale ve tarama çalışmaları devam ediyor.
 
Hastanelerdeki 3 vatandaş taburcu edilirken, 15 vatandaşın tedavileri  sürüyor.
 
Çadır kurma, yardım faaliyetlerini destekleme ve emniyet tedbirleri  için 2 jandarma taburu (487 personel) bölgede görevlendirildi.
 
Hasar tespiti için ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığından 180 teknik  personel alana gönderildi.
 
Bölgedeki müdahale ve tarama faaliyetleri, 86'sı AFAD personeli olmak  üzere UMKE, 112 Acil, itfaiye, jandarma ekiplerinden toplam 116 personel ve 29  araç ile sürdürülüyor. Deprem sonrası ikisi 4,00 büyüklüğün üzerinde toplam 69  artçı yaşandı.
 
Barınmadan beslenmeye tüm temel ihtiyaçların karşılanması için bölgeye  yardım malzemeleri sevk edildi.
 
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, beraberindeki AFAD Başkanı Mehmet  Güllüoğlu ile sahada çalışmaları yönetiyor.
 
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı ise AFAD Afet ve Acil Durum  Yönetim Merkezi'ndeki çalışmaları koordine ediyor.
 
Siirt, Mardin, Batman, Ağrı, Ankara, Bursa ve Malatya'daki AFAD  ekipleri ile Genelkurmay Başkanlığına ait 2 uçak ile Jandarma Genel Komutanlığına  ait 2 helikopter teyakkuzda bekletiliyor.
 
  
 

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AFAD Bingöl deprem
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